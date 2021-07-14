Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Об участии американского президента Джо Байдена в саммите АТЭС (в эту организацию входит также Россия) 16 июля сообщила сегодня, 14 июля, пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Gage Skidmore

Уточняется, что на саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции, будут обсуждаться такие вопросы как противодействие COVID-19 и борьба с последствиями спровоцированного им экономического кризиса.

Белый дом заявляет, что участие Байдена в этом мероприятии покажет остальным странам — участницам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что Штаты являются «лидером в регионах Индийского и Тихого океанов».

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен и глава МИД Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане