Киев, , 19:27 — REGNUM После смены главы МВД Украины следующие кадровые перестановки в правительстве произойдут уже осенью, заявила прессе сегодня, 14 июля, заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук.

«Другие кадровые вопросы, кроме смены главы МВД, выноситься на рассмотрение не будут, потому что там есть определенная процедура. Осенью — я не исключаю, у нас нет неприкасаемых министерств и фамилий», — отметила Кравчук.

Вместе с тем, она не сказала, кто именно из нынешних министров правительства может быть уволен осенью.

Между тем, украинские СМИ утверждают, что в ближайшее время в отставку планируют подать министр юстиции Украины Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также министр обороны Андрей Таран.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада планирует 15 июля уволить с поста главы МВД Украины Арсена Авакова, а на следующий день назначить на эту должность депутата «Слуги народа», главу правоохранительного комитета парламента Дениса Монастырского.