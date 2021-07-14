Москва, 14 июля 2021, 19:11 — REGNUM Заявление из Германии об исправлениях в докладе ОЗХО «по Навальному» говорит о низком уровне подготовки документов этой организацией и ангажированности её работы. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Комментируя заявление представителя германского МИД Райнера Бройля, что «временные несостыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального связаны с ошибкой в дате» и устранены во второй редакции, Захарова заявила:
Она добавила, что в этом и заключается причина молчания международных и зарубежных организаций в ответ на запросы Генпрокуратуры РФ по «делу Навального». Захарова подчеркнула, что «всё шито белыми нитками» в этих обвинениях в адрес России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бройль сделал вышеуказанное заявление после того, как Захарова указала на нестыковки в докладе ОЗХО по «делу Навального».
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