Сарапульский район, Удмуртия, 14 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Сарапульском районе произошёл массовый мор пчёл. По словам начальника Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Нины Лопаткиной, сигналы о гибели пчелосемей начали поступать от владельцев пасек в муниципальном образовании «Шадринское».

Пасека

Информация о гибели пчёл была передана в управление ветеринарии по Удмуртии, на место для проведения эпизоотического обследования выехала комиссия, в состав которой вошли представители управлений ветеринарии и сельского хозяйства районной администрации.

Пострадали около 300 пчелосемей в 12 хозяйствах, сообщает портал «Сусанин». Лопаткина уточнила, что погибли около 70% пчёл, выжившие крайне ослаблены.

Для установления причин происшествия отобраны образцы насекомых и растений в радиусе 5 км от пострадавших пасек.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель пчёл фиксировалась в Удмуртии летом 2019 года. Тогда причиной стало отравление пчел пестицидами, которыми обрабатывались рапсовые поля. На выплату компенсаций пчеловодам правительство республики планировало выделить 1,5 млн рублей.

Кроме того, в регионе запустили портал «Спаси пчелу», который должен был помогать налаживать взаимодействие между пасечниками и владельцами сельхозпредприятий.

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