Киев, , 18:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «неприятно удивлен» решением Верховного суда по судье Конституционного суда Александру Тупицкому и считает, что оно принято в пользу старых порядков в судебной системе.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, обнародованного вечером 14 июля.

Никифоров отметил, что Зеленский активно пытается реформировать судебную ветвь власти и предлагает «революционные законопроекты», которые позволят впервые за десять лет провести основательную и настоящую реформу судебной системы.

«Ее представители это чувствуют и упираются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда Украины, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы», — подчеркнул спикер.

В завершение он напомнил, что президент Зеленский имеет 30 дней, чтобы обжаловать решение Верховного суда и непременно воспользуется этим правом, а судью Тупицкого ждут дальнейшие суды за его преступления.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховный суд Украины подробно разъяснил своё решение о признании незаконным и отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Суд отмечает, что по законодательству Зеленский имеет право только на указы о назначении судей.