Москва, 14 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Соль может заметно подорожать в России, пишет 14 июля «Коммерсантъ».

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Уточняется, что по этому поводу к российскому министру транспорта Виталию Савельеву обратился накануне, 13 июля, исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В его обращении говорится о дефиците полувагонов, с которым сталкиваются производители соли.

По словам Вострикова, только половина заявок на транспорт удовлетворяется, что чревато срывом поставок соли и ростом цен на неё. Так, по заявлению «Руссоли» (Оренбург), при ежемесячной потребности около четырёх с половиной тысяч полувагонов собственники гарантируют не более двух с половиной тысяч единиц.

Подтвердил существование дефицита и директор компании «Крымский солепромысел» Вячеслав Князев, пояснивший, что часть отгрузок переведена на автомобильный транспорт, а это увеличивает себестоимость соли.

В «Руспродсоюзе» считают проблему не рыночной, а итогом «скоординированных действий» собственников и операторов для получения большей прибыли. В Минтрансе РФ приняли обращение к рассмотрению, добавляет издание.