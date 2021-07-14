Окуловка, Новгородская область, 14 июля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Заместитель главы Окуловского района Новгородской области выехала к петербургским туристам, которые из-за поломки автобуса почти сутки живут на остановке на федеральной трассе в сторону Москвы. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Vk.com/spb_today Место вынужденной остановки автобуса (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб»)

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно, из-за поломки датчика в автобусе более 70 туристов из Санкт-Петербурга, которые приобрели билеты на автобус до Крыма, почти сутки вынуждены жить на остановке федеральной трассы.

«Представитель Окуловского района Петрова Марина Олеговна (замглавы) выехала на место остановки автобуса на М-11, чтобы выяснить, какая необходимая помощь требуется туристической группе», — сообщили в обладминистрации.

По имеющейся информации, из Москвы на место остановки автобуса едет другой автобус компании-перевозчика, а из Петербурга — ремонтная бригада с запчастями. Если быстрее доберётся резервный автобус, туристы продолжат путешествие на нём, если ремонтники — то на отремонтированном автобусе. От Новгородской области на место также выехал также представитель МЧС, сообщили в администрации.