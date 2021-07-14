Москва, 14 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Трудно скрывать то, что фашизм сегодня стал постепенно поднимать голову, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом он сегодня, 14 июля, заявил ИА REGNUM, комментируя подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, который запрещает демонстрировать изображения фашистов и нацистской атрибутики.

Цитата из х∕ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Обыкновенный фашизм

«Мы все убедились, к чему может привести потеря исторической памяти и потакание доморощенным неонацистам на примере нашего ближайшего соседа, где факельные шествия штурмфюреров из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других профашстких контор, запреты книг и фильмов, публичное демонстрирование нацисткой символики стало печальной повседневностью», — отметил Соловьев.

Он обратил внимание, что фашизм проникает разными способами и путями: «Одним из них является ложь и отрицание итогов Второй мировой войны, другим — пропаганда и восхваление фашисткой идеологии, ее лидеров и атрибутики. Мы спасли мир от коричневой чумы и совершенно правильно ставим заслон любым проявлениям этой исторической аномалии. Удивительно, но не только молодежь, но и старшее поколение, чьи бабушки-дедушки или даже родители были ветеранами Великой Отечественной войны, начинают забывать о том, что принес нашей стране лидер Третьего Рейха. Понятно, что недалекие люди путают образ и его содержание. Но если взять, к примеру, историческое кино — вряд ли получится оттуда убрать лидеров фашистской Германии, да и нужно ли — это точно пойдет в ущерб исторической правде. Но в повседневной жизни запрет на демонстрацию изображения нацистских преступников в каком бы то ни было виде — это не только уважение памяти предков, но и оберег молодежи от фашистской пропаганды».