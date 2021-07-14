Посёлок городского типа Верхнее Дуброво, Свердловская область, 14 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Жителя Невьянска (Свердловская область) признали виновным в убийстве своего начальника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Работая в Верхнем Дуброво в строительной организации, 24-летний молодой человек копил злость на своего бригадира, который неоднократно высказывал ему претензии. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый зашёл в комнату начальника и нанёс ему несколько ударов колуном и ножом, отчего бригадир скончался.

После этого убийца снял место инцидента на камеру телефона и разослал видеофайл другим людям. «Затем он попытался сжечь в печке нож, выступивший орудием преступления, однако полностью уничтожить улику не смог», — сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. И клинок, и колун впоследствии были обнаружены.

Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутске начальник убил подчинённого за просьбу снять грязную обувь.

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