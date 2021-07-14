Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения на федеральной трассе «Скандинавия» в Ленинградской области и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли на месте. Об этом 14 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Vk.com/spb_today Лобовое столкновение в Ленобласти (цитата группы «ДТП и ЧП в СПб»)

ДТП произошло 14 июля около 16:00 мск на 110 километре автодороги в Выборгском районе Ленобласти. 64-летний водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 53-летнего мужчины. В результате водитель кроссовера и его пассажирка погибли на месте ДТП.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП образовалась пробка в обе стороны протяженностью от Петербурга в сторону Выборга и в обратном направлении в 3 км.