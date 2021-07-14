Киев, , 18:36 — REGNUM Депутаты от «Слуги народа» пытаются присоединиться к «истории успеха» Коммунистической партии Китая, но на самом деле в направлении сотрудничества с Китаем лидирует не украинская власть, а оппозиция.

Об этом 14 июля заявил эксперт по международной политике Виталий Киба, комментируя последние шаги Киева в «китайском» направлении, в частности, факт того, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель парламентской фракции Давид Арахамия снялись в юбилейном ролике Коммунистической партии Китая.

«За 100 лет КПК прошла путь от небольшой горстки единомышленников до партии власти в стране, которая владеет одной из самых мощных экономик мира и претендует на роль мировой сверхдержавы, оспаривая первенство у США… 14,723 триллиона долларов США — это объем валового внутреннего продукта Китая в 2020 году (данные World Bank). Для сравнения, ВВП США — $20,937 триллиона, России — $1,483 триллиона», — привел данные эксперт.

Он отметил, что сегодня у каждого украинца есть как минимум несколько вещей, сделанных в КНР, особенно гаджеты, поэтому неудивительно, что украинские политики тоже стремятся присоединиться к «истории успеха» Китайской коммунистической партии. При этом, как подчеркнул Киба, на практике слова «слуг» не совпадают с реальными делами украинской власти, потому что китайская компания подала на Украину иск в международный коммерческий арбитраж на сумму $3,6 млрд.

«Продолжается громкий скандал, связанный с тем, что президент Владимир Зеленский отобрал у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited завод «Мотор Сич», а СБУ наложила арест на 56% акций, которые приобрели китайцы. Китайская компания подала на Украину в международный коммерческий арбитраж — и в перспективе наша страна должна будет заплатить $3,6 млрд», — аргументировал эксперт.

На самом деле, пояснил политолог, не партия власти, а оппозиция во главе с Виктором Медведчуком лидирует в направлении сотрудничества с Китаем.

«Например, с 2019 года в Верховной раде нынешнего созыва действует межфракционное объединение «Один пояс — один путь», созданное депутатами ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком. «Один пояс — один путь» — это на сегодняшний день главный международный проект Китая. Китай продвигает его как новую модель сотрудничества со всем миром», — подчеркнул эксперт, напомнив также, что ОПЗЖ выдвинула инициативу присоединения Украины к европейскому формату «17+1», который объединяет страны Европы, нацеленные на сотрудничество с Китаем.

Более того, посол КНР на Украине Фань Сяньжун во время видеоконференции с депутатами ОПЗЖ пообещал поддержать идею участия Украины в данном формате.

ИА REGNUM отмечает, что накануне, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином — обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории Украины. В этот же день заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временно исполняющий обязанности главы посольства на Украине, призвал официальный Киев к бдительности при сотрудничестве с Китаем.