Париж, , 18:25 — REGNUM Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста против коронавирусных ограничений, сообщает 14 июля RT.

Собравшиеся на бульваре рядом с базиликой Сакре-Кёр на севере Парижа протестовали против введения санитарных пропусков.

Очевидцы сообщают, что к месту акции протеста стягиваются отряды полицейского спецназа.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с начала августа 2021 года пропускать в бары, рестораны, торговые центры, поезда и иные виды междугороднего транспорта будут только вакцинированных от коронавируса или предъявивших отрицательный тест на COVID-19, а также справку о выздоровлении после болезни.

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