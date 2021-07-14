Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM Свердловские эксперты обсудили доклад о политической конкурентности на современных выборах в России, подготовленный координационным советом Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, осенью уральцы будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и областного Законодательного собрания, а в 35 территориях пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как отмечено в представленном на обсуждение докладе, политическая конкуренция в России растет: увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. На выборах высших должностных лиц в 18 регионах в сентябре 2020 года барьер регистрации прошёл 91 кандидат (на прошлых выборах в этих же регионах — 84). В 2020 году был зафиксирован абсолютный рекорд участия партий в региональных выборах: в среднем по единому округу (партспискам) было зарегистрировано 8,5 партий, в ряде регионов зарегистрировано 11 списков партий.

«Не менее конкурентными ожидаются и выборы депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. Сейчас прошли съезды всех 14 политических партий, освобождённых от сбора подписей.

В Избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что продолжается этап выдвижения и регистрации кандидатов. По состоянию на 13 июля в регионе на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва на территории семи избирательных округов выдвинулись пять кандидатов, а намерении сделать это заявили представители девяти партий. На выборы в муниципальных образованиях выдвинулись 193 кандидата в 30 территориях.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин отметил, что конкуренция на выборах определяется не только количеством партий и самовыдвиженцев, но ещё и возможностью свободного ведения избирательной кампании.

«Конкурентность — это движение вперёд, поиск новых идей, новых подходов. Конкуренция не даёт место застою и стагнации. В Свердловской области активное гражданское общество, свердловчане не единожды были привлечены к общественному наблюдению и контролю всех этапов избирательной кампании. Предстоящие осенние выборы не станут исключением. Общественная палата региона уже подготовила порядка шести тысяч наблюдателей. Все они прошли обучение и могут полноценно следить за ведением партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании», — отметил Александр Левин.

«У нас на сайте Уполномоченного по правам человека накануне бывает размещена информация: «Вы не верите в выборы? Вы не верите в честность этих выборов? Приходите к нам, будем наблюдать вместе. В прошлые выборы у нас появилась новая система — наблюдение за тем, что пишут в социальных сетях. Иногда социальные сети выдают нам информацию: здесь нам кажется, что что-то нарушено. Мы тут же выезжаем. Грубейших нарушений, которые повлияли бы на исходи выборов в последние годы в Свердловской области не было», — отметила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В условиях сложившейся эпидемиологический ситуации одним из важнейших вопросов проведения избирательной кампании остаётся безопасность.

«По запросу Центра общественного наблюдения мы подготовили справку об основных мерах безопасности, которые будут действовать на избирательных участках. Это обязательный масочный режим, использование перчаток, бесконтактная термометрия на входе, обработка помещения и оборудования дезинфицирующими средствами. Сейчас активно идет прививочная кампания против коронавируса членов избирательных комиссий, напомню, их более 25 000 человек. Мы в постоянном контакте со специалистами Роспотребнадзора и медиками. Трехдневное голосование будет безопасным», — отметила официальный представитель Избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.