Киев, , 18:26 — REGNUM Почти 70% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным —ради восстановления мира и «возвращения Донбасса».

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», были представлены сегодня, 14 июля, в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, за вариант «безусловно, да» высказались 32,7% опрошенных; вариант «скорее, да» поддержали 34,4% участников опроса. Вместе с тем, категорически против против встречи Зеленского и Путина высказались 30,3% респондентов, а вариант «не знаю» выбрали 2,6% опрошенных.

Организаторы опроса делают вывод, что жители Украины понимают значимость и зависимость ситуации от России, поэтому доля людей, которые поддерживают необходимость прямых переговоров с Владимиром Путиным, значительная.

Опрос был проведен с 29 июня по 9 июля 2021 г., в исследовании методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов приняли участие 3 тыс. 011 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах страны. Стандартное отклонение — не более 1,9%.

Напомним, что в июле пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что вопреки заявлениям из Киева, никакой подготовки встречи президентов России и Украины в настоящий момент не ведётся. До этого сам Владимир Путин говорил, что готов обсуждать с Зеленским только двусторонние отношения, а для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо обращаться в Луганск и Донецк.