Дамаск, 14 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Сирия в среду, 13 июля, осудила грубое вмешательство и дестабилизирующие действия США в отношении Кубы. Об этом 14 июля сообщает Prensa Latina.

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«Мы самым решительным образом осуждаем грубое вмешательство Вашингтона, который стремится дестабилизировать Кубу и подорвать достижения ее народа», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сирии.

Согласно ноте, несправедливая блокада США и незаконные односторонние принудительные меры являются основной причиной сложных экономических условий, в которых находится кубинский народ.

Сирия также призвала международное сообщество принять меры, чтобы положить конец тому, что в документе называется «экономическим терроризмом, нарушающим самые основные права человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политику и санкции США в отношении Кубы осудили индийские и бразильские организации.