Ростов-на-Дону, , 18:18 — REGNUM Вооружённые силы России так оснащены новой военной техникой, как ни одна страна в мире, заявил 14 июля российский министр обороны Сергей Шойгу, обращаясь к трудовому коллективу компании «Роствертол».

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Отметив, что у ВС России почти 71% современного вооружения и техники и что это признают и противники, и союзники, Шойгу сказал:

«Это самый высокий процент среди всех армий мира».

Он добавил, что уровень современности стратегических ядерных сил в России ещё больше — 83%, а ведь эти вооружения — «основа системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита».

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