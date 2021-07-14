Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России так оснащены новой военной техникой, как ни одна страна в мире, заявил 14 июля российский министр обороны Сергей Шойгу, обращаясь к трудовому коллективу компании «Роствертол».

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

Отметив, что у ВС России почти 71% современного вооружения и техники и что это признают и противники, и союзники, Шойгу сказал:

«Это самый высокий процент среди всех армий мира».

Он добавил, что уровень современности стратегических ядерных сил в России ещё больше — 83%, а ведь эти вооружения — «основа системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита».