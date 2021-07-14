Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года спрос на автомобильные перевозки по России увеличился на 64,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже если сравнивать не с кризисным 2020 годом, а с аналогичным периодом доковидного 2019 года, рост в текущем году составляет 55%. Об этом сообщают эксперты «Биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузовик

Количество заявок на перевозки по Московской области по сравнению с прошлым годом выросло на 98%, из Подмосковья в Ленинградскую область — на 76%. Возросло количество перевозок и внутри крупных городов, например, по Москве — на 57%, в Петербурге — на 60%.

Самый большой рост зафиксирован в сегменте перевозок большегрузным транспортом (от 20 тонн). Такие перевозки по Московской области увеличились на 150%, из Подмосковья в Ленобласть — на 131%, из Подмосковья в Краснодарский край — на 155%. Что касается типов грузов, то наиболее же существенный рост показали ДСП (+142%), автошины (+125%) и пиломатериалы (+111%), а также продукты питания (+73%).

Рост заявок на перевозку грузов сопровождался сокращением количества добавленных машин, то есть наблюдался дефицит перевозчиков, в связи с чем произошел рост цен. Средняя цена для 20-тонных грузов при перевозках по Московской области за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 17%, при перевозках из Подмосковья в Ленобласть — на 21%, из Подмосковья в Краснодарский край — на 23%. Почти по всем популярным направлениям удорожание составило как минимум 10%.

Рост цен произошел и на тех направлениях, которые не затрагивают Москву. Так, перевозки из Свердловской в Челябинскую область подорожали на 13%, из Ростовской области в Краснодарский край — на 17%. Самыми дорогими направлениями остаются перевозки из Москвы на Дальний Восток.

«Рост цен на рынке грузоперевозок закономерен и будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется дисбаланс между спросом и предложением <…> Вместе с тем повышение цен уже делает перевозки более рентабельными, и со временем это должно привести к росту предложения и устранению нынешнего дисбаланса», — отметил Святослав Вильде, директор и основатель «Биржи автомобильных грузоперевозок».