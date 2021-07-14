Курган, 14 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 14 июля подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 115 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 14 июля выявлен 23 788 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 14 июля вылечились 22 160 человек, скончался 471 пациент с COVID-19 (на три человека больше, чем днём раньше).