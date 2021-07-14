Лос-Анджелес, США, , 19:41 — REGNUM В США 11 июля скончался актер Чарли Робинсон в возрасте 75 лет, сообщает 14 июля CBS Los Angeles.

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Представители актера рассказали, что причиной смерти стал рак. В момент смерти Робинсон находился в больнице в Лос-Анджелесе, США.

Отметим, что американским телезрителям он известен по роли судебного секретаря в классическом ситкоме «Ночной суд».

Как сообщало ИА REGNUM, в США на 86 году жизни скончался актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и оператор Роберт Дауни-старший.

Жена покойного Розмари Роджерс рассказала журналистам, что Дауни-старший умер во сне 7 июля 2011 года, в момент смерти он находился в доме семьи, расположенном в Нью-Йорке. Она отметила, что её супруг на протяжении последних пяти последних лет страдал от болезни Паркинсона. Роберт Дауни-младший также сообщил о смерти отца в соцсети Instagram.