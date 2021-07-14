Киев, , 18:09 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности не стал рекомендовать парламенту уволить Арсена Авакова с поста главы МВД.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По результатам рассмотрения вопроса комитет рекомендовал Верховной Раде самостоятельно определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки заявления министра внутренних дел Арсена Авакова об освобождении от занимаемой должности. Такое решение поддержали 13 членов комитета, ещё два депутата проголосовали против и четверо воздержались.

Украинские СМИ отмечают, что несмотря на приглашение, сам министр не принимал участия в заседании комитета.

Напомним, что Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД накануне, 13 июля. Увольнение министра должны поддержать как минимум 226 депутатов Верховной рады. Интересно, что главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности является Денис Монастырский, которого президент Зеленский предложил основным кандидатом на министерскую должность.