Бессоновский район, Пензенская область, 14 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Пензенский областной суд 14 июля огласил приговор в отношении фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. 27 фигурантов признаны виновными по ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), чч.1,4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Установлено, что 13 июня 2019 года фигуранты из-за незначительного повода совершили массовые беспорядки в поселке, сопровождавшиеся насилием и погромами. Участниками конфликта использовались топоры, биты, арматура и другие опасные предметы. В результате пострадал 21 человек, один из потерпевших скончался в больнице.

Двоим фигурантам суд назначил наказание в виде семи и десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«25 подсудимых освобождены от отбытия наказания в связи с отбытием срока наказания. Они освобождены из-под стражи в зале суда», — сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя суда. По данным издания, один из фигурантов был оправдан в связи с непричастностью к преступлению.

ИА REGNUM напоминает, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в результате один из пострадавших умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН.

По данному факту расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В полицию доставили более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. Представитель суда отмечал, что все арестованные — цыганской национальности.

Приезжавший вскоре после конфликта в село бывший губернатор Иван Белозерцев на встрече с жителями говорил, что обстановку дестабилизируют подготовленные Западом и США люди. Такие граждане есть в каждом регионе, уверенно заявлял Белозерцев.

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