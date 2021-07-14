Киев, , 17:57 — REGNUM Конституционным признан украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщили 14 июля в пресс-службе Конституционного суда Украины.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

«Суд Украины признал конституционным закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в сообщении.

Суд вынес свой вердикт сегодня, 14 июля, на пленарном заседании по делу по конституционному представлению 51 украинского депутата. Решение суда будет обнародовано на официальном сайте КС Украины завтра, 15 июля.

Напомним, в конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: только украинский язык является по этому закону государственным на Украине.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

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