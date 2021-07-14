Москва, , 17:55 — REGNUM 12 июля состоялась первая встреча председателя Российского Красного Креста Павла Савчука и президента Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Франческо Рокка. Как сообщает пресс-служба Российского Красного Креста, в ходе онлайн-совещания руководители организаций обсудили несколько важных тем, в том числе такие насущные гуманитарные вызовы, стоящие перед краснокрестным движением, как пандемия COVID-19 и миграция. Павел Савчук рассказал о результатах деятельности РКК и представил план по развитию Национального общества.

«Наше национальное общество полностью разделяет взгляды и установки из стратегии федерации 2030, они войдут и в основу нашей долгосрочной стратегии. Мы очень ждем личной встречи с вами и будем рады вашему визиту в Россию. Мы стремимся к тому, чтобы стать активными участниками краснокрестного движения и эффективно реализовывать свой гуманитарный мандат на территории Российской Федерации», — отметил Павел Савчук.

В своем обращении Франческо Рокка заверил Российский Красный Крест во всесторонней поддержке со стороны Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Также он поблагодарил Павла Савчука и высказал пожелание об укреплении внутренней структуры РКК и укрепление инфраструктуры региональных отделений. Глава МФОККиКП подчеркнул важность ведения правильного диалога с государством для укрепления потенциала Национального общества.

«Сейчас в РКК начало нового большого периода, когда все непросто и возникают многие трудности. Но МФОККиКП — это большая краснокрестная семья, которая всегда рядом с вами и готова вас поддержать, несмотря на любые сложности. На ваших плечах большая ноша. Но благодаря вашей целеустремленности и грамотному планированию я уверен, что вы сможете добиться успехов в реализации вашей программы», — подчеркнул Франческо Рокка.

Важным пунктом повестки встречи стал вызов пандемии COVID-19. Павел Савчук выразил благодарность Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца за поддержку в этой сфере, а также поблагодарил Итальянский Красный Крест за совместный проект по оказанию помощи уязвимым мигрантам на территории России. Участники встречи сошлись во мнении о важности вопроса предоставления вакцины «Спутник V» в заинтересованные страны для предоставления доступа к вакцинации уязвимым категориям населения и формирования коллективного иммунитета.

В заключении конференции стороны поблагодарили друг друга и выразили надежду на скорейшую встречу в офлайн-формате. Франческо Рокка пожелал успехов в реализации планов Российского Красного Креста.