15 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Объединенное присутствие политического мира Греции и Кипра на арене международных политических разногласий сыграет на руку двум странам. Но готов ли ЕС окоротить Эрдогана? Тему обсуждает Петрос Макрис в газете In Gr.

Климент Александров, , 13:11 — REGNUM Когда булимия захвата власти становится самоцелью, тогда сила межпартийного диалога становится почти бесполезной. А такой диалог, хотим мы того или нет, не перестает функционировать как предохранительный клапан демократического государства. Когда страсть к покорению власти превращается в эпидемический вирус, тогда разделение нивелирует все компромиссы.

Кипр Иван Шилов © ИА REGNUM

Что ж, при таком раскладе демократическое и патриотическое единство кажется призрачной мечтой, и желанный патриотически-демократический фронт автоматически ограничивается рамками лирического пейзажа.

Такие сравнения приходят в голову в это критическое время, когда Европейский союз, хотя и осознает подрывную и деструктивную роль фундаменталистской неоосманской истерии Эрдогана против Европейского Единства, тем не менее на постоянной основе не только вводит жесткие санкции, но даже предоставляет Эрдогану привилегии в любом «переговорном» контакте со странами — членами ЕС.

Флаг Кипра dimitrisvetsikas1969

Другими словами, экономическая выгода одних стран — членов ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания) от поставок в Турцию боеприпасов, которыми Эрдоган угрожает другим странам — членам ЕС (Греция — Кипр), является «выгодой» антиевропейской. Она не только подрывает роль ЕС как хранителя европейских демократических идеалов, но и высвечивает рыхлую федеративную структуру нынешнего Европейского союза как союза государств с множеством противоречащих друг другу интересов.

И вот это политическое месиво сегодня призвано решить фундаментальную проблему Греции и Кипра. Как две братские страны добьются этого? С помощью того, о чем уже упоминалось выше, — плотного политико-патриотического фронта, к которому присоединится большинство государств — членов ЕС.

И лишь при том условии, что все наши партнеры отклонят предложение-ловушку Эрдогана в виде псевдогосударства под названием «Турецко-кипрская республика Северного Кипра» и будут настаивать на исполнении резолюций ООН по эвакуации с Кипра турецких граждан и на немедленном роспуске кипрско-турецкого псевдогосударства. И, более того, предложат конституционно созданную двухзонную, двухобщинную единую Республику Кипр.

А ведь время не ждет. Потому что чем дольше откладываются санкции, тем больше Эрдоган топчется по земле и трупам тысяч киприотов-греков из все еще остающейся безнаказанной Турции.

Турецкие солдаты msb.gov.tr

Пусть все парламентские силы их национальных делегаций, как в Греции, так и на Кипре, объединят свои голоса. Делегации греческих и кипрских депутатов Европарламента должны действовать таким же образом.

И отбросим уже живущий на греческой политической арене предрассудок, будто примирение и сотрудничество противостоящих политических сил ослабляют политический престиж каждой политической фракции. Напротив, объединенное присутствие политического мира Греции и Кипра на арене международных политических противостояний легко прокладывает путь к оправданию борьбы за защиту национального суверенитета, плюс повышает в международном общественном мнении уважение к двум братским народам.

Наконец, пусть и греки, и киприоты не используют спасательный круг вето против авантюрного режима Эрдогана в Европейском союзе. В конечном итоге это будет работать на хорошо понятные интересы самого ЕС и против интересов Турции, снабжаемой членами ЕС оружием против престижа и суверенитета Европы.