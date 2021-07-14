На Урале кота бросили в аэропорту
Екатеринбург, 14 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура начала проверку по факту отказа в перевозке кота пассажиркой рейса Екатеринбург — Москва. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Кот
Поводом для проверки стали публикации в СМИ. В случае выявления нарушений ведомство обещает принять соответствующие необходимые меры прокурорского реагирования.
По данным СМИ, пассажирка собиралась лететь в Москву с животным. Однако этот перелёт не был оформлен должным образом. Женщина выпустила кота из переноски и улетела. Временно его поместили в один из приютов. Как сообщают издания, к хозяйке кот уже не вернётся. Его намерена забрать бортпроводница, которая помогала его ловить.