Москва, , 17:47 — REGNUM Российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик ВВС США над Чёрным морем. Об этом сообщили 14 июля в Национальном центре управления обороной России.

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена воздушную цель, приближавшаяся в государственной границе России.

Для её опознания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Сообщается, что экипаж истребителя идентифицировал цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря. После того, как американский самолёт развернулся в сторону от границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром.

В оборонном ведомстве добавили, что полёт российского истребителя выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.