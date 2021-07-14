Бразилиа, 14 июля, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Партия социализма и свободы (PSOL) Бразилии осудила любое иностранное вмешательство во внутренние дела Кубы, сообщает 14 июля Prensa Latina.

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В ноте, подписанной председателем партии Жулианом Медейросом, осуждается преступная блокада, установленная Соединенными Штатами, «которые несут ответственность за экономический кризис, влияющий на качество жизни кубинского народа».

Председатель также признал, что в последние дни Куба страдает от беспорядков, вызванных сложными экономическими условиями в стране, которые еще больше ухудшились во время пандемии коронавируса.

«Мы доверяем кубинскому правительству и его усилиям по преодолению серьезного экономического кризиса без ущерба для достижений революции», — говорится в заявлении.

Напомним, что многие страны выразили мнение, что представители США должны прекратить блокаду Кубы. Одним из последних стал министр по социальным правам и повестке 2030 Испании, лидер партии «Подемос» Ионе Беллара.