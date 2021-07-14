Рязань, 14 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Более 14 тысяч учеников закончили школы в 2021 году в Рязанской области. Итоги государственной аттестации озвучила 14 июля на брифинге министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация проводилась для 9 783 девятиклассников и 4 616 выпускников 11 классов. В 2021 году одиннадцатиклассники, которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдавали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, всего 211 человек. Остальные ученики сдавали ЕГЭ только по русскому языку.

«Известны результаты ЕГЭ основного периода по всем общеобразовательным предметам. Средний балл по сравнению с результатами 2020 года повысился по пяти предметам — профильной математике, физике, истории, английскому и французскому языкам. А по обществознанию, химии, биологии, информатике и ИКТ сохранился на уровне прошлого года. По остальным предметам Рязанская область соответствует общероссийским показателям», — отметила Ольга Щетинкина.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ проходит в регионе с 12 по 17 июля.