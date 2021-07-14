Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из горящего дома на улице Веры Пановой эвакуировали 30 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 14 июля.

Пожар

Сообщение о возгорании в квартире, расположенной на пятом этаже, стало известно примерно в 15:20 мск. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 21 человек. Ликвидация пожара объявлена в 16:05 мск. Огнём пройдена площадь 40 кв. метров.

Из-за пожара были эвакуированы 30 человек, двоих взрослых и ребёнка спасатели эвакуировали с помощью коленчатого подъёмника.