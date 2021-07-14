Окуловка, Новгородская область, 14 июля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Более 70 туристов из Санкт-Петербурга, которые решили воспользоваться услугами московской автобусной компании «Столичная» и отправиться в Крым, уже около 20 часов находятся на остановке на федеральной трассе в Новгородской области из-за сломавшегося автобуса. Об этом пассажиры рассказали в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Vk.com/spb_today Петербуржцы ночевали на остановке в Новгородской области (цитата группы «ДТП и ЧП СПб»)

По словам пассажиров, днем 13 июля они сели на Балтийском вокзале в брендированный двухэтажный автобус московской компании с предвкушением приятной и комфортной поездки в Крым. Однако, отъехав чуть более 250 км от Петербурга, автобус сломался.

«Из Великого Новгорода выехали на сломанном автобусе, наши жизни подвергали опасности до самой Окуловки (еле до нее дотянули). Теперь на заправке стоим более 15 часов, предоставленные сами себе. Сопровождающие живут своей жизнью, пассажиры своей выживают. На претензии долгого ожидания замены автобуса, нам ответили, что они ничего не нарушают, т.к. по договору замена производится в течение 24 часов. А как мы существуем время ожидания никого не интересует. Читайте внимательно договора!», — поделилась в соцсети своими переживаниями пассажирка автобуса.

К публикации петербурженка приложила фотографии, на которых видно, как пассажиры вынуждены ожидать ремонта автобуса или его замены, лежа ночью на скамейках и укутавшись пледами.

Корреспондент ИА REGNUM связался с транспортной компанией, предоставляющей услуги перевозок. По одному из указанных на сайте телефонов сообщили, что «руководство в курсе случившегося».

«Нам уже звонили пассажиры, жаловались. Насколько мне известно, сломался какой-то датчик, но сейчас его уже нашли и везут на место, чтобы установить. Как только датчик заменят, пассажиры отправятся дальше по маршруту», — пояснила собеседница агентства.

Тем временем в сети разгорелись жаркие споры среди подписчиков группы, куда за советом обратилась одна из пассажирок. Причем часть из них вместо того, чтобы посоветовать туристам обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор, начала обвинять в «экономии ста рублей» и в необразованности, а вторая часть — в целом ругать за отдых на отечественных курортах.

«Слабоумие и отвага преобладает среди пассажиров данного автобуса))) Это кому в голову могло прийти ехать такое расстояние на автобусе? Пока доберёшься, уже и отдыхать на захочется», — уверен Евгений Ц.

«Скупой платит дважды. Жадность фраера погубит. Чего они хотели за дешёвый тур? Детей жалко, что родители дураки, не смогли оценить риски, а уж тем более заранее узнать о состоянии автобуса, и что в договоре указано о последнем ремонте данного транспортного средства», — с легкостью раздаёт советы Виктор К.

«Так сами решили ехать в Крым на автобусе из Питера в такую жару — кому жалуетесь?», — заявил Евгений Л.

«Так в Питере сейчас погода стоит покруче чем в Крыму! Смысл какой был рыпаться вообще?», — заметил Nimrod Neil и сразу же получил в ответ комментарий от другого пользователя Алексея В.: «Освежиться!».

Vk.com/spb_today Автобусные перевозки (цитата группы «ДТП и ЧП СПб»)

"После такого «отдыха» придется в реанимацию ложиться. Не представляю, какую сумму должны были доплатить жертвам этой поездки, чтобы они на нее согласились добровольно. Хотя, возможно, их близкие были взяты в заложники и выбора реально не оставалось. Российский юг с мая по октябрь — филиал ада на земле. Имеет некоторый смысл один раз побывать там в межсезонье, чтобы посмотреть на местами красивую природу подальше от населенных пунктов, но строго без каких-либо контактов с аборигенами из сферы обслуживания. Люди, ездящие туда летом за живые деньги, вызывают опасения за их психическое здоровье», — иронизирует Михаил Ш.

«С Москвы до Ростова еле дотянули, в Ростове пробыли 6 часов, подогнали другой автобус. «Московбас» не самая лучшая фирма ехать в Крым», — заметил подписчик группы Артем Д.