Ижевск, 14 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. На охрану школ и детских садов из бюджета Удмуртии на предстоящий учебный год выделено 294 млн рублей. Об этом заявила глава министерства образования республики Светлана Болотникова, видеозапись брифинга опубликована в аккаунте ведомства в социальных сетях.

Охрана

По ее словам, на территории республики расположены 1582 объекта образования, которые ранжируются по четырем категориям. Средства выделяются на школы первой-третьей категорий — всего таких учреждений 1009. В школах четвертой категории обучаются менее 100 учеников, и они находятся в сельской местности.

«Такие школы, которые уже категорированы, должны быть обеспечены кроме прочего, живой профессиональной охраной. Мы промониторили все районы республики и города, сейчас составляется конкурсная документация для того, чтобы заявиться на торги по охране», — отметила министр.

Болотникова добавила, что сейчас уже есть понимание сколько и где требуется охранников, потому что школа может быть большой, с несколькими входами.

Школы будут обеспечиваться охраной поэтапно в течение осени.

К 1 сентября должны быть заключены договоры по охране школ, где ранее услуги ЧОПов (частных охранных предприятий) финансировались за счет родителей, и охранники в них уже работают. С 1 октября охрана должна появиться в детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Министр образования заверила, что средства на охрану образовательных учреждений республика планирует выделять и в последующие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, тема охраны школ и детских садов активно обсуждается последнее время в связи с нападением на гимназию №175 в Казани вооруженного бывшего ученика. В результате нападения ранения получили 24 человека, девять человек, в том числе семеро детей, погибли.

В конце июня глава республики Александр Бречалов по итогам сессии Госсовета говорил, что бюджет Удмуртии готов финансировать охрану школ. Он уточнял, что сейчас частные структуры охраняют только крупные школы. Однако право обеспечивать охрану учреждения силами ЧОП имеют все образовательные организации.

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