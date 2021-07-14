Набережные Челны, Татарстан, 14 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В отношении пятерых жителей города Набережные Челны, четверо из которых несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в зависимости от роли каждого, в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Кража

В Набережных Челнах в апреле 2021 года молодые люди ограбили косметический и продуктовый магазины. В июне на проспекте Беляева двое подозреваемых напали на 50-летнего мужчину и отобрали у него барсетку, в которой находились 200 тыс. рублей и телефон.

По решению суда двое подозреваемых находятся под домашним арестом. Старший из обвиняемых отбывает наказание в местах лишения свободы, еще двое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также вывляет дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Дальнегорске несовершеннолетний украл из раздевалки спортивного клуба из рюкзака посетителя сотовый телефон. На следующий день он тайно похитил телефон прямо с витрины магазина.

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