Вашингтон, , 17:37 — REGNUM За сутки пять американских разведывательных самолётов проводили многочасовые полеты возле российских границ, сообщают 14 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

В частности, разведывательный самолет управления авиаударами ВВС США E-8C Joint STARS курсировал в воздушном пространстве Эстонии вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Два тактических самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, взлетевшие с базы у Шяуляя (Литва), облетали северную границу Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Литвы.

Затем там же около пяти часов курсировал самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с румынского аэропорта имени Когэлничану.

Кроме того, над акваторией Чёрного моря у границ России несколько часов курсировал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, совершивший пролет вдоль побережья Краснодарского края и южной части Крыма, а затем курсировавший к юго-западу от Крымского полуострова, осуществив дозаправку в воздухе с воздушного танкера RC-135R.

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