Глава ЦИК: защита бюллетеней будет высокой – как игла в сказке о Кощее
Москва, 14 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Высокий уровень защиты избирательных бюллетеней будет на выборах в Госдуму, которые состоятся в Единый день голосования, пообещала глава Центризбиркома Элла Памфилова14 июля на заседании комиссии.
Дарья Драй ИА REGNUM
Избирательные бюллетени
Отметив, что, поскольку бюллетени будут храниться ночью на избирательных участках и что по этому поводу «много спекуляций», Памфилова сказала, что будет вестись видеонаблюдение — «денно и нощно».
«У нас для сохранности бюллетеня сделано несколько степеней защиты и контроля. Бюллетени, как иголка в сказке о Кощее Бессмертном, — добраться очень сложно».
Напомним, в 2021 году выборы депутатов Госдумы будут проходить с 17 по 19 сентября — три дня. ЦИК, учитывая, что голосование будет идти три дня, внёс изменения в инструкцию по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней