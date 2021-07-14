Москва, 14 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Высокий уровень защиты избирательных бюллетеней будет на выборах в Госдуму, которые состоятся в Единый день голосования, пообещала глава Центризбиркома Элла Памфилова14 июля на заседании комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Отметив, что, поскольку бюллетени будут храниться ночью на избирательных участках и что по этому поводу «много спекуляций», Памфилова сказала, что будет вестись видеонаблюдение — «денно и нощно».

Памфилова «У нас для сохранности бюллетеня сделано несколько степеней защиты и контроля. Бюллетени, как иголка в сказке о Кощее Бессмертном, — добраться очень сложно».

Напомним, в 2021 году выборы депутатов Госдумы будут проходить с 17 по 19 сентября — три дня. ЦИК, учитывая, что голосование будет идти три дня, внёс изменения в инструкцию по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней