Нижний Новгород, 14 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи, когда руководителям предприятий Нижегородской области звонят неизвестные, которые предлагают им платные услуги по вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

В ведомстве предупредили, что прививки от коронавирусной инфекции нижегородцам делают бесплатно, а предложения о продаже вакцины или о платной вакцинации поступают от мошенников.

В нижегородском Минздраве обратились к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях, когда им предлагают пройти платную вакцинацию от коронавируса.