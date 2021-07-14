Вашингтон, 14 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Американский политик попытался засудить британского комедианта Сашу Барона Коэна, который использовал искусственный детектор педофилов в одном из своих шоу. Об этом 14 июля сообщает BBC.

Цитата из сериала «Шпион» реж Гидеон Рафф. Netflix Саша Барон Коэн в роли шпиона

В 2018 году Барон Коэн привлек бывшего кандидата в сенат США Роя Мура принять участие в своем сатирическом шоу «Кто такая Америка?».

Это произошло через год после того, как несколько женщин обвинили Мура в сексуальных домогательствах. В программе Коэн выдавал себя за израильского эксперта по борьбе с терроризмом, который должен был вручить Муру награду за его поддержку Израиля. Однако комик вынес на сцену устройство, которое, по его словам, было сделано израильской армией для выявления сексуальных преступников, и которое издавало звуковой сигнал, как только приближался Мур.

Судья отклонил иск политика, назвав поступок актера «очевидной шуткой».

Как сообщало ИА REGNUM, британский комедийный актер Саша Барон Коэн, который известен по роли казахского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», является несмешным. Такое мнение 25 октября высказал президент США Дональд Трамп.