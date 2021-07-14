* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:24 — REGNUM Правительственные силы Афганистана восстановили контроль над всеми территориями, ранее захваченными отрядами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 14 июля на пресс-конференции официальный представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари.

«Мы разработали план по возвращению потерянных территорий. В районах, где продолжаются боевые действия, заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о их захвате не будут соответствовать действительности. Все районы, ранее захваченные «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернулись под контроль правительства», — заявил Шинвари.

По его словам, за прошедшие трое суток правительственные войска Афганистана провели 98 боевых операций в 25 провинциях страны, уничтожив в ходе них более 1,3 тыс. талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля власти Таджикистана заявили, что почти все афганские военные, ранее отошедшие через границу под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернулись в Афганистан.

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