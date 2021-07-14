Село Детчино, Калужская область, 14 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Калужской области на территории АО «Русский продукт» 13 июля при уборке оборудования была смертельно травмирована 30-летняя работница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, в этот день на предприятии проводилась уборка оборудования. Пострадавшая протирала станок, который неожиданно включился, что повлекло ампутацию правой руки женщины. Пострадавшая была доставлена в Калужскую областную больницу и прооперирована. 14 июля в результате полученной травмы женщина скончалась.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и руководство организации, затребованы необходимые документы, проводятся иные следственные действия. Следствием устанавливается лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда в организации, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.