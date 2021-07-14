Киев, , 17:22 — REGNUM Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе нынешних преследований и судов продолжает отстаивать свою правду честно и открыто, несмотря на колоссальное давление со стороны власти в лице президента Владимира Зеленского, заявил 13 июля политический эксперт Александр Кальченко, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране.

По оценке эксперта, президент Зеленский, в свою очередь, «как настоящий трус, прячется за высокими заборами, охраной и толстыми стенами кабинетов, не отваживаясь открыто в лицо высказать свои претензии Медведчуку, ограничиваясь лишь натравливанием на оппозиционера своих ручных силовиков и судей».

Кальченко напомнил, что в ходе судебных разбирательств 8 июля судья отказался сделать перерыв в заседании, заставляя лидера ОПЗЖ и сторону защиты терпеть голод, жажду, изнуряющую жару и страшную духоту и задался вопросом, что сказали бы в ЕСПЧ по этому поводу.

«Ведь эти условия — пытки, которым подверглись невинные люди… Такая мелкая подлость со стороны Зеленского абсолютно понятна. Президент, страшно завидуя Медведчуку в том, что у политика, находящегося в оппозиции, лучше получается быть президентом, чем у бывшего комика, пытается хоть таким образом насолить конкуренту. Ведь все рейтинги говорят о том, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», как и Медведчук, несмотря ни на что, становятся все более популярными среди украинцев. Это не удивительно, ведь и лидер оппозиции, и политсила последовательно и обстоятельно отстаивают интересы украинцев, защищают свой народ, в отличие от «слуг», готовых сделать любой трюк по щелчку пальцев «большого брата» из Вашингтона — поднимать тарифы, продавать украинскую землю, отказываться от жизненно необходимых вакцин, которые в условиях пандемии коронавируса нужны украинцам, как воздух», — заявил политолог.

В завершение он отметил, что ситуация на Украине могла бы развиваться совершенно в ином ключе, если бы Зеленский со «своими акробатами» действительно заботился об украинцах, а не бегал по миру, судорожно ища покровителя, который бы обеспечил ему второй срок в уютном президентском кресле, хотя бы на секунду умерил свои амбиции и прислушался к Медведчуку.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд Киева продлил до 7 сентября домашний арест подозреваемому в государственной измене главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Сам политик и его защита заявили о множественных процедурных нарушениях в ходе утверждения этого решения.