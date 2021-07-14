Блогер Бил приговорён к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП
Москва, 14 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишения водительских прав сроком на три года назначено блогеру Эдуарду Билу Пресненским районным судом Москвы на заседании 14 июля, передаёт РБК.
Отмечается, что блогера суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).
Когда приговор вступит в силу, блогер в течение двух лет будет обязан находиться в месте своего проживания с 20:00 до 8:00, а также он не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, ему запрещено менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2021 г. блогер, управляя иномаркой, спровоцировал дорожную аварию в Москве. Выехав на «встречку», его автомобиль врезался в другую иномарку: серьёзно пострадала Мария Артемова.