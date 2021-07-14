Москва, 14 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишения водительских прав сроком на три года назначено блогеру Эдуарду Билу Пресненским районным судом Москвы на заседании 14 июля, передаёт РБК.

Цитата из видео на YouTube Эдвард Бил

Отмечается, что блогера суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Когда приговор вступит в силу, блогер в течение двух лет будет обязан находиться в месте своего проживания с 20:00 до 8:00, а также он не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, ему запрещено менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2021 г. блогер, управляя иномаркой, спровоцировал дорожную аварию в Москве. Выехав на «встречку», его автомобиль врезался в другую иномарку: серьёзно пострадала Мария Артемова.