14 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Иногда правила можно и нарушить. Например, в футболе, если нарушение тебе не стоит ничего, а приносит очень многое (типа победы на Евро). В политике действует тот же принцип, и тут нет ничего аморального, пишет Роберт Шмад в газете Washington Examiner.

Климент Александров, , 17:55 — REGNUM Знайте правила и понимайте, когда выгодно их нарушать. Это так же верно в футболе, как и в американском политическом процессе.

Болельщики на фан-зоне на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Воскресный финал Евро-2020 подошел к концу. Англичане обеспечили себе раннее лидерство, забив всего за две минуты до начала игры. Примерно через час Италии удалось сравнять счет в матче. По мере того как игра приближалась к завершению, ни одна из команд не смогла нанести другой решающего удара. С какого-то момента начало казаться, что других голов в основное время не будет. Так было до тех пор, пока Букайо Сака, английский нападающий, не завладел мячом и не оказался готов сделать рывок к итальянским воротам, что дало бы ему прекрасную возможность забить и принести кубок домой в Англию. Но итальянский защитник Джорджо Кьеллини очень быстро положил этому конец. Кьеллини не остановил Саку превосходной работой ног или незаурядным спортивным талантом. Нет, он схватил Саку за воротник его майки и повалил его на землю, оборвав надежды сборной Англии на победу.

За свои усилия Кьеллини получил желтую карточку, а игра завершилась серией пенальти, в которой победила Италия. И если желтая карточка в начале игры очень рискованна, ведь получивший ее игрок должен быть осторожен, чтобы избежать второй, получить ее в конце игры, как это сделал Кьеллини, обходится недорого.

Джорджо Кьеллини. Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Нарушать правила, когда выгода от этого перевешивает издержки наказания, нужно в соответствии со здравым смыслом. Кьеллини спас свою команду от поражения в последние минуты чемпионата, в конечном счете предоставив ей возможность победить в серии пенальти. И все это практически без каких-либо затрат для команды. Для любого разумного человека ответ на вопрос, фолить или не фолить Саку, был очевиден.

Подобные рассуждения можно распространить и на политику. В то время как некоторые предпочтут быть вежливыми ради того, чтобы быть вежливыми, оптимальная стратегия состоит в том, чтобы отбросить такие вещи ради правильных целей. Рассмотрим подход Митча Макконнелла и Дональда Трампа к назначениям судей. До этих двух назначений в федеральные суды сенаторам штатов разрешалось фактически накладывать вето в качестве формы традиционной вежливости. Трамп и Макконнелл просто решили проигнорировать сенаторскую вежливость, поскольку она не была кодифицирована и, следовательно, не имела законной силы. Каков результат? Республиканский дуэт почти перевернул знаменитый либеральный апелляционный суд 9-го округа и назначил в общей сложности 226 федеральных судей за один президентский срок.

Учитывая, что федеральные судьи получают пожизненные назначения, вполне вероятно, что они изменили судебную систему таким образом, чтобы это было выгодно консерваторам на десятилетия вперед. Неоспоримый выигрыш для республиканцев практически без каких-либо затрат, подобный итальянскому гамбиту в воскресенье вечером.

Митч Макконнелл Gage Skidmore

Может возникнуть соблазн занять такую позицию, согласно которой играть по правилам ради личной выгоды, как это сделали Макконнелл или Кьеллини, аморально. Пожалуй, в таком аргументе могут быть некоторые достоинства, только вот в политике власти нет места морализаторству. Если республиканцы будут всегда держаться в рамках правил и проявлять вежливость, ничто не гарантирует, что демократы поступят так же. Учитывая, что Вашингтон и так беспощаден, республиканцы не могли позволить себе такой оплошности.

Для своего же блага Республиканская партия должна последовать примеру Трампа, Макконнелла и Кьеллини. И очень хорошо отдавать себе отчет как о самих правилах, так и о том, как их использовать для достижения максимальных положительных результатов.