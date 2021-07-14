Обнинск, Калужская область, 14 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В обнинской клинической больнице №8 ФМБА России Калужской области в настоящее время под медицинским наблюдением находятся около 1100 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Больнице удается удерживать рост числа пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой заболевания на уровне 45−60 человек за счёт усиления работы амбулаторной службы и максимального охвата вызова специалистов на дом, сообщает 14 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя медицинского учреждения Олега Ярошенко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Врачей, выезжающих по вызовам на дом, и бригады по забору мазков развозит как собственный транспорт больницы, так и привлечённые автоволонтёры. Обращение директора больницы к руководителям социально ответственных предприятий города не осталось без внимания. Автоволонтёры помогают медикам как можно быстрее попасть к пациентам. В данный момент больница укомплектована бесплатными лекарственными препаратами для заболевших COVID-19. Межбольничная аптека фиксирует солидный остаток лекарственных средств: противовирусных препаратов, анальгетиков, антибиотиков.

Впереди больницу ожидает непростой период.

«Город приближается к юбилею — запланирована масса праздничных мероприятий сроком на две недели, — отметил Олег Ярошенко. — Мы должны сделать все, чтобы последствия этих праздников для горожан были минимальными».