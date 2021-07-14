Москва, 14 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает 14 июля сайт правительства РФ.

Government.ru Александр Новак

Основном темой встречи стала газификация региона и выполнение поручения президента России по обеспечению догазификации населения до конца 2022 года с бесплатным подведением газа до границ участка.

«Кроме того, вице-премьером была подчеркнута необходимость продолжения работ по расширению узких мест в газотранспортной системе региона», — говорится в информации на сайте правительства.

Отмечается, что для исполнения поручений президента регионы могут использовать средства федерального бюджета на финансирование догазификации населения.