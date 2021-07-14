Минск, 14 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. По итогам встречи в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам стран разработать и принять совместный план противодействия санкциям Запада, сообщает 14 июля БелТА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Комментируя встречу, которая состоялась накануне, 13 июля, на высочайшем уровне между Россией и Белоруссией, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила:

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля Путин на Форуме регионов России и Белоруссии заявил, что российская сторона и впредь будет поддерживать «белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введённым Евросоюзом совсем недавно».