Минск, , 16:53 — REGNUM Решением Конституционного суда Белоруссии №Р-1278/2021 от 6 июля признан соответствующим Конституции закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Инициатором закона выступил Александр Лукашенко, поводом стали массовые протестные выступления 2020 года.

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КС признал соответствующими Основному закону внесение изменений в законы «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», а также «иных законодательных актов Республики Беларусь».

Напомним, ранее Александр Лукашенко принял декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя», которым существенно расширены полномочия спецслужб, армии и привлекаемых на подавление оппозиционных выступлений групп лиц, минимизирована их ответственность. При этом расширены перечни ограничений и чрезвычайных мер для обеспечения режима чрезвычайного положения и в интересах обеспечения «национальной безопасности».

Решение КС опубликовано Национальным правовым интернет-порталом и вступило в силу.