Минск, 14 июля 2021, 16:53 — REGNUM Решением Конституционного суда Белоруссии №Р-1278/2021 от 6 июля признан соответствующим Конституции закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Инициатором закона выступил Александр Лукашенко, поводом стали массовые протестные выступления 2020 года.
Читайте на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020
КС признал соответствующими Основному закону внесение изменений в законы «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», а также «иных законодательных актов Республики Беларусь».
Напомним, ранее Александр Лукашенко принял декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя», которым существенно расширены полномочия спецслужб, армии и привлекаемых на подавление оппозиционных выступлений групп лиц, минимизирована их ответственность. При этом расширены перечни ограничений и чрезвычайных мер для обеспечения режима чрезвычайного положения и в интересах обеспечения «национальной безопасности».
Решение КС опубликовано Национальным правовым интернет-порталом и вступило в силу.