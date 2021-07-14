14 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление исполняющего обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джорджа Кента о том, что КНР якобы намерена украсть у Украины её «новаторские разработки».

Мирослава Романенко, , 17:54 — REGNUM Исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент обвинил Китай в том, что КНР якобы намерена украсть у Украины её «новаторские разработки». Об этом американский политик заявил в интервью изданию «Сегодня».

Угрозы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Речь идёт о киберкражах. Скажем, если россияне могут обворовать газовую систему Украины, то китайцы просто украдут все новаторские разработки. Кроме того, китайцы берут под контроль ключевые предприятия, и здесь мы подходим к вопросу «Мотор Сича»… Они не заинтересованы в том, чтобы люди работали в Запорожье (предприятие «Мотор Сич» находится в городе Запорожье. — М. Р.), им нужна интеллектуальная собственность, для того чтобы развивать производство в Китае», — сказал он.

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Заявление политика в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». В целом люди сошлись во мнении о том, что у Украины уже «воровать» нечего. Иные отметили, что если кто и «воровал» что-либо у Украины, так это украинская власть, Европа и США.

«[Это] сказал человек, страна которого уже шарит своими руками в карманах Украины», — написала Галина Е.

Джордж Кент (сс) Christine June

«А в Канаду «Антонова» кто вывозит? Россия или Китай?» — поинтересовалась Людмила Ц.

«Кто там громче всех обычно кричит «держи вора»!?» — спросил Jurij O.

«Они опоздали, нас обворовала наша власть. Так что им могут достаться только руины от Украины!!!» — пишет Надежда Д.

«Наши «патриоты» разворовали что можно и что нельзя. [При] таких друзьях, как Америка, и врагов не надо», — добавила Инна А.

«Что там воровать-то уже? До них все украдено», — отреагировала Вера С.

«Хотят обворовать раньше нас, так бы и сказал», — иронизирует Анатоль К.

«А Америка — наш большой белый друг! Защитник на все времена», — с сарказмом добавила Наталья П.

«То есть тепловозы это норма было втюхать?» — напомнил Евгений К. о покупке за $140,4 млн Украиной 30 локомотивов у американской компании General Electric.

«И правильно. Монополия на грабёж и кражу должна оставаться за местными деятелями», — с сарказмом отметил Святослав С.

«Новаторские разработки, Карл!!! Это старые танки новой краской красить?» — шутит Oleg F.

«Обворовывают США, а обвиняют Китай с Россией! Поновей что-нибудь придумать фантазии не хватает?» — спросил Геннадий Б.

Встреча Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. Май 2019 Пресс-служба президента Украины

«Так как Украину обворовали США и Европа, благодаря нашим антинародным властям, остальным здесь делать нечего. Тем более что эти страны (Россия и Китай. — М. Р.) чтут Конституцию!!!» — добавила Татьяна Х.

«Скажем, если россияне могут обворовать газовую систему Украины…» Брешет! Россияне любыми способами стараются отвязаться от ГТС Украины! А США всячески этому препятствуют», — отметил Павел З.

«Никто не обворует Украину лучше, чем сама Украина!» — подытожила Ирина С.

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