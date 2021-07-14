Екатеринбург, 14 июля, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в организации похищения человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

Похищение произошло в июле 2020 года. Гражданина, не желавшего съезжать со своей земли, избили и вывезли на автомобиле в Сысертский район. Пострадавший несколько лет отказывал застройщику в продаже своей постройки на территории строящегося объекта.

В организации похищения обвиняется руководитель частного охранного предприятия.

«Обвиняемый ложно понял интересы застройщика и решил похитить собственника здания. Он дал указание одному из подчиненных увезти мужчину», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавший проживал в доме на улице Шейнкмана.