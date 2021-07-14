Минск, , 16:46 — REGNUM Конституционный суд Белоруссии признал соответствующим Конституции закон «Об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности». Согласно закреплённым в законе нововведениям, расширяются полномочия Государственного комитета судебных экспертиз республики.

Национальное собрание Белоруссии внесло изменения и дополнения в касающиеся ГКСЭ законы «О трансплантации органов и тканей человека», «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь». Конституционный суд своим решением № Р-1276/2021 от 6 июля 2021 года признал соответствующими Основному закону нововведения.

В частности, статьёй 4 закона о трансплантации «предусматривается, что Государственный комитет судебных экспертиз осуществляет медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством, организационное и информационное обеспечение работы Межведомственного научно-методического совета в сфере судебно-экспертной деятельности; реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых в соответствии с законодательством об образовании (пункт 3); центральный аппарат осуществляет от имени Государственного комитета судебных экспертиз полномочия лицензирующего и контролирующего органа в сфере лицензирования деятельности по проведению судебных экспертиз; устанавливает порядок обеспечения питанием лиц, содержащихся в судебно-психиатрических экспертных стационарах (пункт 4); Председатель Государственного комитета судебных экспертиз утверждает структуры и штатные расписания подчиненных Государственному комитету судебных экспертиз организаций, не являющихся государственными учреждениями (пункт 5), и др».

Органы ГКСЭ смогут создавать «судебно-психиатрические экспертные стационары, являющиеся судебно-экспертными подразделениями и предназначенные для круглосуточного содержания физических лиц, в том числе содержащихся под стражей, в отношении которых назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы; лицам, содержащимся в данных подразделениях, может оказываться медицинская, в том числе психиатрическая, помощь в соответствии с законодательством».

ГКСЭ вправе использовать «в отношении кандидатов, принимаемых на работу в данный орган на должности лиц гражданского персонала не из числа государственных служащих, особые правила поступления на нее, предъявлять к таким лицам требования, касающиеся не только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровня, а также устанавливать специальные основания непринятия таких лиц на работу».

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