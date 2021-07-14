Азнакаево, Татарстан, 14 июля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 42-летней заведующей одного из детских садов города Азнакаево возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

50.мвд.рф Мошенничество

В 2016 году подозреваемая своим приказом возложила обязанности старшего воспитателя на учителя-логопеда. В период с 2016 по 2018 годы логопед по требованию обвиняемой передавала ей зарплату старшего воспитателя, не исполняя при этом его обязанностей, на сумму свыше 240 тыс. рублей. Кроме того, установлено, что в 2019 и в 2020 годах по приказу заведующей двое сотрудников исполняли обязанности младшего воспитателя и кастелянши, передавав руководителю половину зарплаты на этих должностях, в сумме 40 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии главный государственный таможенный инспектор автотранспортного отдела таможни вносил заведомо ложные сведения в госконтракт на выполнение услуг по диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. Он умышленно занижал стоимость выполненных работ при этом указывая увеличенное число якобы выполненных услуг, тем самым он совершил хищения средств бюджета.

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